Anticipo Serie A, Lazio-Como 1-1

22.43 Un ottimopareggia all'Olimpico. Quattro occasioni lariane in poco più di 10': Paz due volte sciupone, palo di Kempf (6', testa insu Provedel), Strefezza calcia centrale. Allabasta un'unica vera occasione, propiziata dal recupero alto di Gigot: bravo Dia a liberarsi e calciare (37'). Ilnon si scompone.Gigot sulla linea respinge Kempf.Tchaouna rimedia due gialli in 60" (58'). Prima Butez su Isaksen, poi Provedel su Fadera,portieri in evidenza. Al 72' cross di Strefezza, Cutrone insacca. Pari meritato.