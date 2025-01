Aldo Grasso massacra la serie su Leopardi della Rai | È una caricatura Il regista Rubini si ribella

Leggi su Open.online

Grande successo di pubblico, ma non di critica. «Una parodia involontaria». Non usa mezze parole, il critico televisivo, perre la nuova minitargata Rai sulla vita di Giacomo. Diretta da Sergio, scritta da Carla Cavalluzzi, Angelo Pasquini, lasi chiama «– Il poeta dell’infinito» e, per ora, ha raggiunto un pubblico notevole con oltre il 20% di share. Nonostante i numeri, è stata del tutto mal digerita dache, sulle colonne del CorriereSera, ha scelto di farla a pezzi in toto. «Che cos’è, il classico “for dummies”, un bignamino liberamente ispirato alla vita del poeta? Che cos’è, una parodia involontaria, cioè una parodia che non ha il coraggio di essere tale? Che cos’è, David Copperfield in versione recanatese, con Pietro Giordani agghindato come Zucchero Fornaciari?», si chiede retoricamente il critico televisivo.