Aggressioni al Duomo di Milano nella notte di Capodanno aggredita anche una coppia inglese | Mettevano le mani ovunque

Leggi su Dayitalianews.com

disi sono registrati molti incidenti ed episodi spiacevoli a, come i giovani che hanno esploso petardi contro i vigili del fuoco o gli abusi che hanno subito un gruppo di ragazze al, un episodio grave che si è ripetutonegli anni passati. Una ragazza belga, una volta rientrata in patria, ha raccontato alla testata locale Sudinfo di essere statae molestata da un gruppo di giovani insieme ad altri amici.unaLa stessa testata belga, Sudinfo, ha riportato la notizia che nei giorni scorsidue turisti inglesi, un ragazzo e una ragazza, avrebbero sporto denuncia per l’aggressione subita da parte di un gruppo di giovani. A quanto pare laavrebbe incontrato la comitiva belga di 6 ragazzi proprio il pomeriggio del 31 dicembre, e insieme sarebbero stati aggrediti.