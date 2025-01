Anteprima24.it - Yohanes Chiappinelli alla Napoli City Half Marathon per tentare il record italiano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiUna mezza maratona che sa di storia, ladi domenica 23 febbraio si prepara a trasformarsi in una gara epocale. La gara, velocissima, si snoda su percorso ufficiale di 21,097km misurato e certificato e che si fregia della Label dWorld Athletics, delle 5 Stelle Quality Race dEuropean Athletics, nonché del Gold Label FIDAL. Le premesse sono già stellari, l’evento racchiude in sé un primato unico, detenendo iitaliani di mezza maratona sia al maschile, grazie al 59’26” di Yemaneberhan Crippa (CS Polizia) fatto segnare nel 2022, che femminile, eguagliato dall’azzurra Sofiia Yaremchuk (CS Esercito) con 1h08’27” nell’ultima edizione. Velocitànon solo per i grandi atleti professionisti, ma anche tanti primati personali degli amatori, i tanti runner della domenica.