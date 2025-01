Ilgiorno.it - Varese, prof accoltellata a scuola: lo studente (pentito) scarcerato e trasferito in comunità. L’insegnante: “Torno accanto ai miei ragazzi”

Leggi su Ilgiorno.it

, 9 gennaio 2025 – Il ragazzo accusato di tentato omicidio e porto abusivo d’arma, che nel frattempo è diventato maggiorenne, ha espresso il suo “pentimento” per aver accoltellato il 5 febbraio dell’anno scorso la docente dell’istitutoessionale Enaip Sara Campiglio, un gesto rimasto ancora senza una chiara spiegazione. Oggi i giudici del Tribunale per i minorenni di Milano hanno disposto la sua scarcerazione, sostituendo la misura cautelare in carcere con quella del collocamento in unadove potrà proseguire il suo percorso di recupero. Ha lasciato quindi il Beccaria, dove è detenuto da quasi un anno, ed è statonella struttura in Lombardia individuata dal giudice. “Oltre al percorso svolto in custodia cautelare – spiega il suo difensore, l’avvocato Elisa Scarpino – farà un ulteriore periodo di osservazione in un contesto rieducativo.