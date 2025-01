Pronosticipremium.com - Trigoria, in gruppo Pellegrini: out Cristante e Dahl, domani alle 13:30 parla Ranieri

Archiviato il successo per 2-0 nel derby contro la Lazio, la Roma si prepara ad affrontare il Bologna nella ventesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno, nel match in programma domenica al Dall’Ara18:00. I giallorossi hanno chiuso la prima parte di campionato al decimo posto in classifica con 23 punti, a cinque lunghezze propri dai felsinei settimi, che però hanno due partite in meno.La seduta dinamento aNella mattinata odierna, giovedì 9 gennaio, la Roma è tornata adnarsi al centro sportivo “Fulvio Bernardini” diin vista della partita di domenica contro il Bologna. Come ieri, Lorenzoe Zeki Celik hanno lavorato con il resto dele saranno regolarmente a disposizione diper il prossimo match. Assenti, invece, Bryan, ancoraprese con il problema alla caviglia rimediato a inizio dicembre contro l’Atalanta, e Samuel, a causa influenza.