The Last of Us 2 è pronto a uscire e dal teaser si annuncia ancora più intenso

Non ci è voluto molto per capire quanto sorprendente fosse l'adattamento televisivo di Theof Us e che ci sarebbe stato un Theof Us 2. Lo show in brevissimo tempo è diventato un vero e proprio fenomeno mediale tanto che la conferma del trionfo è arrivata dopo la messa in onda del terzo episodio, che non solo ha riscosso un enorme successo, ma ha anche presentato un punto di vista diverso, intimo e commovente, eccoci infine a parlare di ciò che davvero interessa: l'arrivo della tanto attesa seconda stagione. Le prime indiscrezioni facevano presagire che si sarebbero affrontati gli eventi di Theof Us: Part II, sequel del celebre videogioco post-apocalittico, da cui tutto ha avuto origine.Il co-creatore della serie, Neil Druckmann, intervistato da GQ UK , ha poi confermando che gli eventi della Parte II saranno coperti da “più di una stagione”.