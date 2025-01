Tennis Sinner | Contenti di cominciare la stagione

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 gen. (askanews) – Coppe in mano e una lunga passerella fino alle scalinate della Margaret Court Arena. Jannike Aryna Sabalenka sono stati gli ospiti speciali del sorteggio degli Australian Open. Campioni in carica e n. 1 al mondo, l’azzurro e la bielorussa hanno mostrato i trofei vinti un anno fa a Melbourne. Jannik un anno fa vinse il torneo partendo da n. 4 del seeding, oggi è tornato in Australia da n. 1 al mondo e due volte campione Slam: “È una sensazione un po’ diversa rispetto allo scorso anno – ha spiegato– ma siamo tutti moltodi iniziare laqui in Australia, dove ci sono tante belle persone. Si chiama l’Happy Slam per un motivo”.ha poi parlato della preparazione a Dubai: “Abbiamo cercato di fare la miglior off season possibile, volevo provare anche qualcosa di diverso.