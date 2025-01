Oasport.it - Sorteggio Australian Open 2025: Jannik Sinner pesca Jarry ed evita Djokovic e Alcaraz. Derby Musetti-Arnaldi

Leggi su Oasport.it

Alle 04.30 italiane (14.30 locali) si è tenuto ildegli. Il tabellone principale degli uomini e delle donne è stato svelato. Sarà aperta la caccia ai campioni del 2024,e Aryna Sabalenka, con l’altoatesino che va in cerca del 3° Slam in carriera, mentre la bielorussa ambisce alla terza corona dopo quanto accaduto circa 12 mesi fa nella terra dei canguri.Ebbene, non sarà un primo turno semplice perche giocherà contro il cileno Nicolas(n.34 del mondo): un tennista dotato di un gran servizio, che il nostro portacolori ha affrontato recentemente nell’ultimo torneo di Pechino, vincendo in tre set. Il pusterese non ha nella sua stessa parte di tabellone il serbo Novake lo spagnolo Carlos, che potrebbero incrociarsi nei quarti di finale.