Quotidiano.net - Scontri a Manbij: 37 morti tra forze curde e gruppi sostenuti dalla Turchia

Inoggi tra, supportati da attacchi aerei, eguidate dai curdi sono morte 37 persone nella regione settentrionale diin Siria, ha affermato l'Osservatorio siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna. "Feroci battaglie nella campagna di, nelle ultime ore, tra ledemocratiche siriane (guidate dai curdi) e le fazioni dell'Esercito nazionale (sostenute) con copertura aerea turca", ha segnalato la Ong, affermando che gli attacchi "hanno ucciso 37 persone in un bilancio preliminare", per lo più combattenti