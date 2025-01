Scioperi domani il primo del 2025

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.00 In programma10/1 ilsciopero del. Prevista l'astensione dal lavoro nel trasporto pubblico, con possibili ripercussioni sulla mobilità a partire dalle grandi città. La Confail-Faisa ha proclamato lo sciopero di 4 ore per denunciare la "grave situazione economica e contrattuale in cui versano migliaia di professionisti del comparto". Si contestano, tra l'altro, "stipendi bassi e inadeguati rispetto all'aumento del costo della vita ta", orari e carichi di lavoro definiti "insostenibili".