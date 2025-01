Iltempo.it - "Rizzi sarà il nuovo direttore del Dis". Meloni annuncia il dopo Belloni

Vittorioal vertice del Dis. L'hato la premier Giorgianel corso della conferenza stampa di inizio anno. I vertici dei Servizi segreti italiani sono stati oggetto di dibattitol'annuncio delle dimissioni di Elisabettadagenerale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Per questo la premier ha volutore la soluzione individuata dal governo. Per la sostituzione di Elisabettaai vertici dei Servizi «abbiamo deciso di nominare il prefetto Vittorio, attuale vicedell'Aisi. Ha alle sue spalle una carriera prestigiosa nella Polizia di Stato, con risultati apprezzati ovunque». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, durante la conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dall'Associazione stampa parlamentare.