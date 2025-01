Dilei.it - Re Carlo, Beatrice di York incinta lo sostituisce. Malgrado il divieto dei medici

Reconta sempre più su sua nipotedi, figlia del Principe Andrea e di Sara Ferguson. La Principessa è, ma nonostante la seconda gravidanza si è messa totalmente a disposizione del Sovrano.Rediin missione a Davosdiaspetta il secondo figlio dal marito Edoardo Mapelli Mozzi. Ma il parto è previsto tra qualche mese e dunque lei non ha esitato nemmeno un attimo a venire incontro a Re, in difficoltà con la Corte ridotta ai minimi termini, a causa della malattia di Kate Middleton, dell’espulsione del Principe Andrea. Senza contare che lo stesso Sovrano è in cura contro il cancro e sua moglie Camilla per tutto il mese di dicembre è stata messa ko da un’infezione al torace che poi si è rivelata essere una polmonite. Di Harry e Meghan non è nemmeno il caso di parlare.