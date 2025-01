Per la Giornata della Memoria torna in sala "La zona d'interesse"

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 gen. (askanews) – “La” (The Zone of Interest) di Jonathan Glazerinil 26, 27, 28 e 29 gennaio per la, dopo il suo percorso costellato di premi – 171 nominations e 61 vinti, tra cui due Premi Oscar (Miglior film internazionale e miglior sonoro), il Gran Premio SpecialeGiuria al Festival di Cannes, tre Bafta, e la più recente designazione di “FilmCritica 2024” da parte del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Definito il miglior film sull’Olocausto dai tempi di Schindler’s List dal Premio Oscar Steven Spielberg e il film del secolo dal Premio Oscar Alfonso Cuarón, celebrato dalla critica che l’ha accolto come “capolavoro geniale”, “capolavoro contemporaneo”, “un’opera ipnotica”, “un film come nessun altro”, “un lungometraggio necessario”, “duro e bellissimo”, “un film imperdibile”, “epocale”.