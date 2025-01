.com - Paolo Benvegnù, dove e quando si terrà la cerimonia di commemorazione

Leggi su .com

Eccosiladiin ricordo di, cantautore che ci ha lasciato il 31 dicembreLadiin ricordo disidomenica 19 gennaio a Perugia presso il Teatro Del Pavone (Via Luigi Bonazzi, 67). Lainizierà alle ore 15:00. L’ingresso a teatro sarà libero fino ad esaurimento posti.La famiglia, gli amici e i collaboratori vogliono ringraziare tutti coloro che in forma pubblica sui media e in forma privata hanno reso omaggio alla memoria di, come uomo e come artista. Quei messaggi, oggi come in futuro, sono e saranno di grande conforto per chilo ha amato e resteranno a futura memoria per non dimenticare tutto l’affetto ricevuto in questo momento di profondo dolore.Articoli e messaggi privati troveranno spazio durante la: per chi volesse partecipare alla funzione leggendo il proprio ricordo è possibile scrivere all’indirizzo giorgia@woodworm-music.