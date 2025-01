Ilrestodelcarlino.it - Meloni sul carabiniere di Verucchio: deve avere un encomio

Roma, 9 gennaio 2025 – “C’è un signore che accoltella quattro innocenti e poi si avventa su un. La prontezza del maresciallo Luciano Masini fa sì che salva la vita sua e dei colleghi ed evita altri accoltellamenti – è la netta presa di posizione del premier Giorgianel corso della conferenza stampa di oggi, parlando dell’uccisione di Muhammad Sitta –. Poi ilviene indagato. Ho chiesto all’Arma di sostenere le spese legali per la difesa di Marini e intendo chiedere al generale Luongo di conferirgli un riconoscimento per il suo valore lui ha fatto il suo lavoro”. La premierprende dunque una posizione netta sul caso delindagato per eccesso di legittima difesa: la notte di capodanno, nel Riminese ha sparato e ucciso un uomo che lo stava aggredendo dopo aver ferito a coltellate quattro persone.