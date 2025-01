Quotidiano.net - Meloni e la vita da premier: libri, formiche, serie tv. “Sono cose da 'umani'”

Roma, 9 gennaio 2025 – Nella torrenziale conferenza stampa di fine 2024 posticipata a inizio del 2025, Giorgiaha parlato di tutto. Dalla liberazione della giornalista Cecilia Sala all’interventismo politico di Elon Musk (non risultano domande o risposte sulla Supercoppa italiana di calcio, ma potremmo esserci distratti quando si è iniziato a parlare di; le conferenze stampa, si sa,fatte apposta per fregare i giornalisti). Il pubblico da casa ha persino potuto apprendere qualche dettaglio dipersonale della presidente del Consiglio, persino qualche vaga idea di futuro (si ricandiderà o no nel 2027? Non lo sa, è presto, anche se ammette che fare il capo del governo è un mestiere usurante). Dopo la tombola infatti, cioè il caso Starlink, è stato sospeso il ricreativo e ha principiato il culturale.