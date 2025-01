Oasport.it - LIVE Maccabi Tel Aviv-Milano 28-31, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: 11 punti di Mirotic, ma gli israeliani rimangono in scia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28-33 Shavon Shields con l’incrocio: +5 Olimpia!28-31 Semi-gancio di Williams: -3!26-31 Completato il 2+1 dal numero 33 biancorosso.26-30COL FALLO! 10PER IL MONTENEGRINO DI PASSAPORTO SPAGNOLO.24-28 Randolph si mette in proprio: ancora -2!24-28 Nikolamanda a bersaglio entrambi i liberi a disposizione.24-26 Levi Randolph tiene a contatto ile sale in doppia cifra (10).22-26 NIKOLA! CHE GIOCATA DELL’EX BARCELLONA.22-24 2/2 anche per Trevion Williams.20-24 2/2 per Zach LeDay a cronometro fermo: +4 Olimpia.20-22 Jokubaitis con palleggio, arresto e tiro: -2 Tel.18-22 John DiBartolomeo col fallo! Ilnon molla.16-22 2/2 per Shavon Shields in lunetta: due possessi pieni di vantaggio per!16-20 Jokubaitis da due: -4!Inizia il secondo quarto!Si chiude il primo quarto: Olimpiaavanti 14-20 sulTel!14-20 Shayok sulla sirena!12-20 AAAARMOOONI BROOOKSSS!! TRIPLAAAAAAAA12-17 Chiuso il gioco da tredall’americano:ristabilisce il +5!12-16 ZACH LEDAY! LA GIOCATA DEL CAMPIONE, COL FALLO.