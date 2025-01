Anteprima24.it - L’ex Convento dei Passionisti diventa hub culturale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiUn huballa Reggia di Caserta. Il Museo del Ministero della Cultura ha dato il via ai lavori per la realizzazione di un luogo della creatività, della moda e del design in cui professionisti, studiosi, artisti e creativi possano sentirsi a casa e dare impulso alle proprie idee. La Reggia di Caserta ha avviato le opere del progetto “Reggia in arte e design” per la realizzazione di nuovi spazi all’interno deldeidestinati allo studio, alla produzione e alla fruizione di arte e cultura nell’ambito del Piano Strategico “Grandi progetti beni culturali” – Annualità 2020 D.M. MIBACT n. 240 del 20/05/2019 – stralcio 1. I lavori, affidati mediante gara di evidenza pubblica all’ATI Vincenzo Modugno srl, Cosedo e DZ Engineering, si concluderanno nel 2026.