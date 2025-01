Gamerbrain.net - inZOI: Il rivale di The Sims sfrutterà l’IA

Uno dei giochi più attesi del 2025 è indubbiamente, sopratutto dopo la cancellazione di The5., presentandosi non solo come un degnodel titolo firmato EA, ma come una vera e propria innovazione, grazie sopratutto all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, la quale sta prendendo sempre più piede nel Gaming.– Gamerbrain.netuseràcome nessuno ha mai fatto finoraDurante il CES 2025 di Las Vegas, è stato mostrato comesia in grado di sfruttareper proporre un’esperianza di gioco realistica. In particolare grazie all’intelligenza artificiale e all’utilizzo di un linguaggio noto come modello SLIM, supportato dalla tecnologia NVIDIA ACE, i personaggi non giocanti possono interagire con il giocatore in modo dinamico e realistico.Tali personaggi non fungeranno da semplici comparse, ma risulteranno dei veri e propri compagni di gioco, potranno comprendere situazioni e adattarsi di conseguenza.