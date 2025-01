Tvzap.it - Incendi a Los Angeles, “Harry e Megan sotto choc”: il rischio è altissimo

Ore di apprensione per il principee Meghan Markle. La loro villa a Montecito, in California, è minacciata dagliche stanno colpendo il sud dello Stato. L’abitazione, del valore di 14 milioni di dollari, è situata in una zona considerata ad altosecondo Southern California Edison. Mentre la coppia monitora la situazione, le dinamiche con la famiglia reale britannica tornano a occupare le prime pagine, complici anche alcune omissioni significative sui social media.Leggi anche:a Los, il duro intervento di Elisabetta Canalis: con chi se la prendeLeggi anche: “Sono devastata”: grave lutto per Meghan Markle, l’addio struggentea Los, “”Il sud della California è in stato d’emergenza a causa didevastanti che si stanno diffondendo rapidamente, costringendo migliaia di residenti a evacuare.