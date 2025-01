Ilfattoquotidiano.it - Il figlio di Puff Daddy si filma mentre fa sesso con la fidanzata ed è polemica. Nel 2022 era stato denunciato per aver aggredito una donna su uno yacht

“La mela non cade mai lontano dall’albero” dicevano le nostre nonne. Un detto per affermare che i geni non mentono mai. Spesso molte delle caratteristiche dei nostri genitori li ritroviamo anche nei nostri gesti o nelle nostre parole. Fantasia o realtà? Chissà, quel che è certo è che ildel già chiacchieratissimoè finito nell’occhio del ciclone. Infatti il 26enne Christian “King” Combs, che il magnate dell’hip hop – in carcere per associazione a delinquere, cospirazione, traffico sessuale e trasporto a fini di prostituzione – ha avuto dalla defunta Kim Porter, è rimasto coinvolto e travolto dalle polemiche per un video hot diffuso su Snapchat.Nelle immagini delle clip il ragazzo infila più volte la faccia tra i seni dellaed influencer 31enne Raven Tracy per poi sorriderle e baciarla.