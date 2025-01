Davidemaggio.it - GF, Mariavittoria cerca di ingraziarsi Helena e ‘scarica’ Jessica Morlacchi

Leggi su Davidemaggio.it

Non sono passate neanche 24 ore dal ‘ritiro per protesta‘ di, la persona più vicina a lei oltre a Tommaso Franchi al Grande Fratello, eMinghetti ha già voltato le spalle alla cantante. La scorsa notte, la dottoressa hato infatti diPrestess dopo settimane passate ad andarle contro insieme all’ex leader dei Gazosa.So quanto ha voluto fare il Grande Fratello e mi dispiace che per un fattore esterno, ovvero per una persona, se ne debba andare lei e debba pagare leiha dettoin puntata. Nonostante il parere espresso, la 31enne ha cambiato repentinamente idea al termine del prime time.Non è colpa tua. Mi dispiace per quello che hai vissuto pure tuha sottolineato, infatti, a, per poi proseguire sulla:Lei ha sbagliato perché le cose verbali sono paragonabili a tutto il resto per me.