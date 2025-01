Gamberorosso.it - Chi è Louis Maillard e come funziona la famosa reazione che dona alla carne la crosticina croccante

Una bistecca con unaperfettamente, il profumo inconfondibile del pane appena sfornato, la leggera doratura delle patatine fritte. Dietro tutto questo c’è ladi. Si potrebbe pensare a una magia, magari, perché non tutti sanno spiegare cosa succeda esattamente quando zuccheri e proteine si incontrano ad alte temperature. FuCamille, un chimico francese vissuto tra il XIX e il XX secolo, a descriverla per primo, inconsapevole che il suo nome sarebbe stato associato a uno dei processi più importanti nella cucina degli ultimi 20 anni.Chi ha scoperto ladi?Il chimicodescrisse lache porta il suo nome nel 1912, durante esperimenti per studiare la sintesi proteica. Il chimico francese dimostrò che il calore induce una trasformazione tra zuccheri e proteine, generando composti di colore bruno e un aroma caratteristico.