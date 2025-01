Bergamonews.it - Centro Medico Carvico: trent’anni di attività tra cura e gentilezza

Ilpolispecialistico dal 1994 è per la città e la provincia di Bergamo un modello che negli anni è stato capace di accontentare sempre al meglio le esigenze di coloro che necessitano della sua professionalità. Struttura all’avanguardia dotata della più recente tecnologia, il poliambulatorio ha di recente festeggiato il suo trentesimo anniversario dall’avvio dell’.Lo racconta Luigi Colleoni, amministratore delegato della struttura da 18 anni, che parla della storia delcon passione e professionalità. La struttura apre per la prima volta nel giugno del 1994, con 4 medici e 2 imprenditori, ma in breve tempo il poliambulatorio si allarga, arrivando a impiegare i 32 professionisti che oggi lavorano nele a fornire circa 8000 prestazioni private annue.