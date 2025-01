Ilrestodelcarlino.it - Barford mitraglia come Rambo. Faried sigla i liberi del trionfo

Jaylen(28 minuti, 6/11 da 2, 7/7 da 3, 1/1 ai, 5 rimbalzi, 1 persa, 1 recupero, 2 assist, 34 punti). È il Johnbiancorosso.a più riprese il canestro di Bonn, ne mette 7 su 7 dalla lunga comprese le due bombe che portano l’Unahotels sull’87-89 e gioca da play l’azione decisiva per permettere a Winston di segnare. Monumentale. Voto: 9. Cassius WINSTON (27 minuti, 6/8 da 2, 1/4 da 3, 6/9 ai, 2 rimbalzi, 3 perse, 3 recuperi, 5 assist, 21 punti).dicevano i Blues Brother, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Per larghi tratti gioca bene in attacco ma in difesa latita; nell’ultimo parziale, quando conta, non sbaglia un colpo su entrambi i lati del campo. Voto: 8. Stephane GOMBAULD (16 minuti, 2/2 da 2, 1/2 ai, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 recupero, 1 stoppata, 5 punti).