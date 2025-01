Oasport.it - Australian Open 2025, il sorteggio degli italiani: Sinner coi big dall’altra parte, un derby e tante sfide di fascino

Leggi su Oasport.it

Sono due le sensazioni che si ricavano dalin chiave Italia. La prima: quasi tutti i tricolori sono dalla stessa, quella alta, del tabellone. La seconda: sono diverse leche richiamano differenti tipi di passato e che, comunque, si lasciano guardare per una ragione o per un’altra. Ma andiamo con ordine, dall’alto verso il basso. Da queste elucubrazioni va escluso per ora Matteo Gigante, che deve ancora scoprire il nome del giocatore che affronterà.Innanzitutto, in alto c’è Jannik, e non potrebbe essere altrimenti essendo il classe 2001 di Sesto Pusteria numero 1 del mondo. Per lui esordio con il cileno Nicolas Jarry, che ha ritrovato e battuto dopo cinque anni a Pechino lo scorso anno, proprio nelle ore in cui si seppe che la WADA aveva deciso che il caso Clostebol doveva proseguire al TAS di Losanna.