Alessia Piperno nello stesso carcere di Cecilia Sala: "Ti resta una cicatrice nel cuore"

Roma, 9 gennaio 2025 – “Seduta o sdraiata su una moquette lurida, le luci al neon sempre accese. A disposizione, nella cella di due metri per quattro, solo una coperta, un citofono e un rubinetto da dove esce acqua non potabile. Non puoi fare altro che stare lì a fissare le mura bianche cercando di consolarti con i tuoi stessi pensieri. Pensieri che a volte sono dalla tua parte e in altri momenti sono terrificanti”. In questi 20 giorni di “forte preoccupazione”, 32 anni, la travel blogger di Roma arta il 28 settembre 2022, quando in Iran scoppiano le proteste per la morte di Mahsa Amini, e detenuta per 45 giorni a Evin 209, si è potuta immedesimare, più di chiunque altro, nella situazione dila donna italiana tenuta inin Iran per 45 giorni , durante la trasmissione in direttta Sky Live dai Magazzini del Cotone.