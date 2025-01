Quotidiano.net - Un murale per Cecilia Sala a Roma: così lo street artist Tvboy celebra la liberazione

Leggi su Quotidiano.net

, 8 gennaio 2025 – Ladicommuove ed esalta anche il mondo dellaart. A poche ore dall’annuncio della scarcerazione in Iran, nel pomeriggio dell’arrivo della giornalista italiana all’aeroporto di Ciampino,– già noto per aver dedicato alcune sue opere a fatti di cronaca – ha completato nel cuore diunche rappresenta. Leggi anche: La story del fidanzato disu Instagram La 29enne è illustrata in piedi, quasi trionfante, con delle catene spezzate che pendono dalle sue braccia. Indossa una maglietta bianca e un paio di jeans. Al di sopra della sua figura la scritta ‘Freedom' in rosso.ha dedicato anche la bio del suo profilo Instagram all’opera e a: “Finalmente libera”, con l'emoji delle catene spezzate e un cuore rosso.