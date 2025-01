Terzotemponapoli.com - Trevisan elogia Scuffet e Meret: “Due grandi portieri per il Napoli”

, il valore dell’esperienza e del carattereAngelo, responsabile del settore giovanile dell’Udinese, ha commentato con toni entusiastici l’acquisto di Simoneda parte del. Intervenuto a Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live,ha sottolineato le qualità umane e tecniche del portiere friulano: “potrà dare altanta tranquillità. È un ragazzo volitivo, un vero friulano: parla poco, ma pensa sempre e solo al lavoro. La sua carriera ha risentito della decisione di rifiutare l’offerta faraonica dell’Atletico Madrid, preferendo restare in Italia per giocare al Como. Purtroppo, quella scelta è stata segnata dalla retrocessione del club lombardo, che ha condizionato il suo percorso”.Nonostante le difficoltà,è convinto che l’approdo alrappresenti un’opportunità di riscatto per, che sarà una risorsa non solo tecnica ma anche morale per la squadra azzurra.