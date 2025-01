Quotidiano.net - Tragedia della disperazione a Genova, due sorelle si gettano nel vuoto. Una è morta, l’altra gravissima

Leggi su Quotidiano.net

L’ultimo messaggio l’aveva postato in occasioneBefana, quasi una premonizione: "Dio ti aspetto". E dopo 24 ore ha aperto la finestrasua casa, un appartamento al quarto piano a, e si è lanciata nel. Un gesto tragico seguito poco dopo da quellosorella. La prima, 32 anni, è, mentre la seconda, 36, è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale San Martino. Il tutto mentre in casa c’erano i quattro figlipiù giovane. Dietro la, su cui indaga la squadra mobile, potrebbe esserci l’affidamento dei bambinivittima, per cui venerdì era fissata una delle ultime udienze. Stando alle testimonianze dei vicini, la sorella maggiore, una volta che la 32enne si era tolta la vita, si sarebbe lasciata cadere nel, nonostante gli inviti a non buttarsi di chi ha assistito alla scena.