Ilrestodelcarlino.it - Tra musica e mare, le nuove attività di Arci Lab

Lab, associazione aderente alla Rete Spazio Comune istituita dall’Amministrazione comunale con il proposito di dare nuova vita agli immobili di proprietà dell’Ente in disuso o poco valorizzate, con l’avvio del nuovo anno propone ulterioreaperte alla cittadinanza. È questo il caso del laboratorio esperienziale dove ile lasi fondono anche grazie all’accompagnamento dei maestri Ida ed Edo che guideranno i partecipanti – bambine e bambini dai 6 ai 10 anni – in un viaggiole con filastrocche e laboratori artistici a tema marino. Al termine di ciascuna giornata i partecipanti potranno portare a casa il lavoro realizzato. L’appuntamento è per sabato 18 e sabato 25 gennaio dalle 16 alle 17:30 nei locali del Centro di Arti visive e sceniche di via Fusconi 59 (ex scuola elementare di San Martino in fiume).