Calciomercato.it - Tottenham-Liverpool, paura per Bentancur: malore in campo

Leggi su Calciomercato.it

Rodrigoabbandona il terreno di gioco pochi minuti dopo l’inizio della sfida tra gli ‘Spurs’ e i ‘Reds’ per un: grande preoccupazione allo stadioAncora una volta, c’è apprensione per le condizioni di un calciatore, per via di un incidente in. Dopo la grandeper Edoardo Bove, qualche settimana fa, in Fiorentina-Inter, stavolta tifosi e appassionati sono in ansia per Rodrigo. Il centrocampista uruguaiano ha avuto unsul terreno di gioco, a pochi minuti dall’inizio della sfida di Carabao Cup tra ile ilperin– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) In occasione di un calcio d’angolo per i ‘Reds’,ha provato ad andare sul pallone per colpirlo di testa, ma mentre si lanciava in direzione della sfera è caduto al suolo perdendo i sensi.