Tim, il 22 la decisione sulla vendita di Sparkle

Scatta il conto alla rovescia per ladi. Il via libera dovrebbe arrivare entro fine mese, se non altro perché l’offerta da 700 milioni di euro del Mef e di Retelit scade il prossimo 27 gennaio. Quanto basta per gonfiare le vele dell’ex monopolista in Borsa, dove il titolo ha chiuso con un rialzo del 3,77%. La data da cerchiare in rosso è quella del 15 gennaio, quando dovrebbe riunirsi il Cda della società per poi arrivare a una deliberazione definitiva una settimana dopo, il 22. Sullo sfondo anche la possibile divisione del gruppo in entità separate per le operazioni Consumer (retail) ed Enterprise (business e pubblico), con Tim Brasil che continuerebbe a conservare la propria autonomia. Secondo gli analisti, questa accelerazione potrebbe essere legata al nuovo piano industriale che Tim presenterà il 13 febbraio, "per escludere definitivamente l’asset dal perimetro di gruppo".