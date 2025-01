Lanazione.it - Teatro Moderno di Tegoleto, al via la stagione teatrale 2024/25

Arezzo, 8 gennaio 2025 – Si alza il sipario aldicon il primo appuntamento del 2025. La Rassegnasi aprirà domenica 12 gennaio, alle ore 16, con “Una casa di pazzi” di Roberto D’Alessandro portata in scena dall’AssociazioneLe Voci di Dentro di Assisi per la regia di Gianni Bevilacqua. Sul palcoscenico quattro giovani attori con tanta energia: Giacomo Affricani, Susanna Peppoloni, Raffaele Lombardo e Rosaria Becchimanzi. Una commedia brillante in cui si ride, ci si commuove un po’ e si riflette abbastanza. Gli spettacoli sono a cura dell’Associazione CulturaleGruppoLa Torre, con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana. Per info e prenotazioni: Associazione CulturaleGruppoLa Torre, tel.