Ondina Valla, un oro olimpico per battere gli stereotipi

Bologna, 8 gennaio 2025 – La storia di Trebisonda, per tutti semplicementeè raccontata nella puntata di oggi del podcast ‘il Resto di Bologna’, disponibile sulle piattaforme di streaming. Classe 1916, bolognese, il 6 agosto del 1936 diventa la prima azzurra a vincere una medaglia olimpica ai giochi di Berlino. Gareggia negli ottanta metri a ostacoli, elevandosi a leggenda dell’atletica leggera. Il giornalista Marco Tarozzi le ha dedicato un secondo libro:. Il sorriso che ha cambiato il mondo (Minerva).si fa notare fin da giovanissima per la sua determinazione e le sue doti, ai campionati studenteschi bolognesi gareggia con la concittadina e compagna di scuola all’istituto Regina Margherita, Claudia Testoni, rivale per tutta la carriera, ma amica per una vita.