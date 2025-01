Lopinionista.it - Montecitorio, question time con i ministri Valditara e Calderone

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, risponderà a una interrogazione sulle iniziative per contrastare il fenomeno dell’analfabetismo digitale, con particolare riferimento all’introduzione dell’insegnamento dell’informatica nelle scuole, anche attraverso l’utilizzo della piattaforma Syllabus (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP)La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira, risponderà a interrogazioni sulle iniziative normative per prevedere la sospensione dei termini relativi ad adempimenti contributivi a carico dei liberi professionisti nei casi già previsti per gli adempimenti tributari (De Bertoldi – Misto); sui ritardo della pubblicazione dei dati relativi all’assegno di inclusione (Barzotti – M5S); sulla nomina del dottor Mario Pepe a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Scotto – PD-IDP); sulle iniziative per consolidare l’aumento dell’occupazione, in particolare nel Mezzogiorno (Bignami – FDI).