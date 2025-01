Mistermovie.it - Mister Movie | Barry Keoghan e Christopher Abbott si scontrano nel trailer di Bring Them Down

Il film, diretto da Chris Andrews, si prepara a lasciare il segno tra gli appassionati di cinema con la sua trama intensa e carica di emozioni. Presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival nel settembre 2024, il lungometraggio uscirà ufficialmente nelle sale statunitensi il 7 febbraio 2025, distribuito da MUBI.La trama: due famiglie, un conflitto devastanteclass="wp-block-heading">La sinossi ufficiale, fornita da IndieWire, ci introduce a Michael (interpretato da), un uomo tormentato dal senso di colpa per la morte della madre. Isolato dal mondo, Michael vive con il padre malato, Ray (Colm Meaney), cercando di mantenere in vita la tradizione familiare di pastorizia. Tuttavia, un’escalation di tensioni con un contadino rivale, Gary (Paul Ready), e suo figlio Jack (), dà il via a una serie di eventi tragici e irreversibili.