Mikel Landa tornerà al Giro d'Italia: arriva l'annuncio della Soudal Quick-Step

Una decisione, a tre anni dall’ultima volta. Lo spagnoloprenderà parte all’edizione 2025 del. La Corsa Rosa sarà presentata nella sua interezza il prossimo 13 gennaio dalle ore 18.00 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium ParcoMusica ‘Ennio Morricone’ a Roma.La Grande Partenza, come è noto, ci sarà in Albania venerdì 9 maggio, con le prime tre frazioni in territorio albanese. Tappe nelle quali le gambe degli uomini di classifica saranno sollecitate. Lo scalatore iberico, dunque, vorrà cimentarsi nelto dalla sua squadra, la, capace in dieci occasioni di ottenere la top-10 nelle 22 presenze nei Grandi Giri (, Tour de France e Vuelta a España), vorrà ritagliarsi un ruolo importante nella Corsa Rosa 2025.