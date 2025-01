Ilfattoquotidiano.it - “Mia sorella mi ha chiesto di fare il suo gender reveal party durante il mio matrimonio, cosa faccio?”. La risposta è spiazzante: “Avvisa la sicurezza e se arriva con delle scatole falla cacciare”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Reddit, si sa, è unapiattaforme preferite da chi vuole raccontare la propria storia, scegliendo il totale anonimato e ricevendo molti consigli dagli altri utenti. Stavolta si tratta di quanto capitato a una 29enne, racconto diventato virale e ripreso dal Mirror. La ragazza sta per sposarsi ed è felice: lei e il futuro marito si dicono contenti dire ‘al traguardo’ anche se i preparativi sono “molto intensi”.c’è che non va, allora? Laminore è incinta. No, non è questo il problema. Andiamo con ordine: “Miaè appassionatafeste Pinterest per rivelare il sesso del bambino, con una particolare predilezione per un mix spaventoso di coriandoli rosa e blu, esplosioni di torte e fumogeni colorati”, la spiegazione dell’autrice del post. Ora, la passione dellanon sarebbe un problema non fosse che haalla futura sposa di poter utilizzare il suocomecon la scusa che “tanto tutti sono già lì e c’è un’atmosfera di festa”.