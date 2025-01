Oasport.it - LIVE Porto-Milano 0-0, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: Vero Volley avanti 14-9 nel primo set

12-21 MURO HEYRMANNN!12-20 Attacco vincente di Egonu.12-19 Joseph trova le mani del muro.11-19 Invasione di Hoogers, punto assegnato a.11-18 Errore al servizio per Cazaute, si chiude qui la sua rotazione in battuta.10-18 MURO EGONUUUU!10-17tempo vincente di Kurtagic.10-16 ACE CAZAUTEEEEE!10-15 MURO CAZAUTEEEE!10-14 Non passa l’accelerazione di Cazaute.9-14 Egonu sfodera le armi pesanti e passa con la diagonale dalla seconda linea.9-13 Attacco vincente di Kurtagic.9-12 Trova il mani fuori Pinto da zona 4.8-12 Mani out di Egonu dalla seconda linea, è ilpunto ottenuto dall’opposto azzurro in questo match.8-11 A segno con la pipe Joseph.7-11 Allarga troppo la traiettoria del suo attacco Pinto, palla che termina fuori.7-10 Errore dai nove metri per Hoogers.7-9 Non passa la battuta di Egonu.