La tradizione bacia l’Autogrill

È un riferimento canonico, per le vincite della Lotteria Italia: quando l’estrazione premia una rivendita di Montepulciano, il più volte si è storicamente trattato del, considerato l’elevato numero di biglietti staccati. E anche questa volta non c’è stata eccezione: uno dei due premi da centomila euro andati in provincia di Siena è stato assegnato a un biglietto venduto aldi Montepulciano est. Ieri nel primo pomeriggio ancora la direzione non aveva ricevuto la relativa comunicazione ufficiale dall’azienda, mai tabulati indicano chiaramente che proprio lì è stato acquistato il biglietto. Un’autista di passaggio, un autotrasportatore, il componente di un gruppo in gita? Impossibile anche solo ipotizzare l’identikit del fortunato che da ieri si trova con centomila euro in più in tasca.