Inter infortuni raddoppiati | ecco cosa non va – CdS

Tanti gliin questa prima parte di stagione. L’macina troppo gioco ma rischia anche tanto. L’analisi del Corriere dello Sport. STOP – L’si prepara alla trasferta di Venezia con qualche infortunato di troppo. Come spiegato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, un anno fa l’infermeria dell’era sempre chiusa. Adesso invece, in questa prima metà di stagione, non è mai stata vuota. Se si tralasciano le operazioni,traumatici e forme influenzali varie, sono stati ben 11 glimuscolari con stop dai 7 giorni in su e 8 quelli sotto la settimana. Rispetto alla passata stagione l’conta ormai il doppio quando erano stati rispettivamente 6 e 3. La stagione sarà sicuramente più intensa, gli stessi calciatori hanno anche la nazionale. E questo sicuramente non aiuta: più si gioca più sono alte le probabilità che qualcuno si faccia male.