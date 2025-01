Inter-news.it - Inter-Bologna Primavera 1-0, il tabellino della partita di Coppa Italia

Leggi su Inter-news.it

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo ilvalida per gli ottavi di finale di2024-2025.BASTA UN GOL – L’ha battuto ilnegli ottavi di finale die vola ai quarticompetizione dove sfiderà una tra Milan o Genoa. Succede tutto nel primo tempo con la rete di Venturini al 16? del primo tempo. Poi gara in controllo dei nerazzurri, che vanno vicini più volte al raddoppio, ma Pessina (portiere dei felsinei), ha salvato i suoi in più occasioni. Ora per la squadra di Zanchetta, un giorno di riposo e poi si penserà alladi campionato contro il Sassuolo, in programma lunedì 13 gennaio.che si terrà sempre al centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile.