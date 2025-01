Insultata e aggredita da un collega che aveva rimproverato | l’episodio in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

I fatti del 2 gennaioUn grave episodio si è verificato la mattina del 2 gennaio presso l’isola ecologica della Cisterna Ambiente, dove una discussione tra una responsabile operativa e un dipendente è sfociata in una situazione di tensione fisica e verbale. L’accaduto, che ha visto coinvolta una figura di riferimento aziendale e un lavoratore, sarebbe nato da un confronto sull’esecuzione di un servizio programmato ma non svolto.Una discussione che degeneraSecondo quanto riportato, il diverbio iniziale all’interno degli uffici si sarebbe rapidamente acceso. Il dipendente, reagendo in maniera aggressiva, avrebbe alzato i toni, avvicinandosi alla responsabile in modo minaccioso e arrivando a pochi centimetri dal suo volto. Dopo aver sbattuto la porta uscendo, avrebbe proseguito con insulti volgari.