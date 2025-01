Dilei.it - Insta360 X4: l’action cam che cattura il mondo intorno a 360°

Le action cam hanno rivoluzionato il modo di documentare avventure e momenti speciali, permettendo riprese in movimento e in condizioni estreme. Dalla nascita della prima GoPro, questi dispositivi si sono evoluti incredibilmente, arrivando oggi a offrire funzionalità sempre più avanzate come le riprese a 360 gradi.X4 ècam che unisce qualità video 8K, riprese a 360° e stabilizzazione avanzata. Con doppia lente, controllo gestuale e impermeabilità fino a 10m, è lo strumento ideale per chi cerca riprese creative e professionali in ogni situazione.X4 Action Cam 360° 8K Impermeabile, Video Grandangolari in 4K, Effetto selfie stick invisibile.