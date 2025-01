Ilrestodelcarlino.it - Il palazzo dalle 100 finestre diventa casa della memoria

IlAntonelli Castracane Augusti Martines100è entrato a far parte del circuito dell’Associazione Nazionale Case. Situato a Brugnetto di Trecastelli, ilnasce come residenza principesca cardinalizia edificata su un Castrum romano del 150 a.C. Divenuto monastero nel secolo XIII, nel secolo XVI fu trasformato in castello per volere dell’antica famiglia dei Conti Antonelli di Gubbio e Pergola. È legato alladel conte Gino Augusti, nonno degli attuali proprietari. Personalità poliedrica del Novecento italiano, grande stratega militare e politico, pluridecorato sul campo con medaglie d’oro, d’argento e di bronzo al Valor Militare nella campagna di Libia, nelle due Guerre Mondiali, Podestà di Corinaldo e primo sindacoliberazione di Trecastelli.