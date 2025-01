Lanazione.it - Giani verso le Regionali: “Due mandati sufficienti, lavoro per il campo largo”

Firenze, 8 gennaio 2025 – “Ledi ottobre? Ah, io son già pronto”. Eugenio, rinvigorito dall’immancabile tuffo di Capodanno in Arno – sua personalissima catarsi – punta già i fari sulla tornata elettorale d’autunno che, al netto di improbabilissimi ribaltoni last minute, lo vedrà sfidare – con i favori del pronostico vista la strutturale risalita di consensi dem in terra toscana, già di per sé ultimo fortino rosso (seppur sbiadito) il giovane sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, quota FdI. Presidente, sarebbe il suo secondo mandato. E del dibattito sul terzo che ne pensa? “Francamente è una questione che mi lascia indifferente”. Eppure tiene ancora banco. “E allora le dico che io ritengo pienamentedueper un amministratore. In dieci anni, se l’impegno viene preso di petto, si riesce perfettamente a realizzare un progetto.