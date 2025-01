Liberoquotidiano.it - "Donna di grande fascino, ma...": Vannacci fa impazzire la Piccolotti, rissa a DiMartedì | Video

Botta e risposta curioso tra il generale Robertoed Elisabetta. I due sono stati invitati come ospiti a, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris. Tema della discussione: le famigerate quote rosa, tanto care alla sinistra. L'eurodeputato della Lega è subito intervenuto per lanciare una stoccata alla deputata di Alleanza Verdi e Sinistra. La parlamentare, infatti, ha interrotto di continuo il ragionamento di. "La dottoressaè unadi, ma di scarsa educazione perché mi ha interrotto mentre stavo parlando", ha esclamato il generale. La provocazione diha fatto andare su tutte le furie la, che ha spiegato ai telespettatori di contare molto più sulla sua preparazione piuttosto che sul suo aspetto.