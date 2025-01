Spazionapoli.it - Danilo, è gelo tra Napoli e Juventus: spunta un pericolo per gli azzurri

Calcio Ultimissime – Si rallenta la pistaper le complicazioni tra: sorge un nuovoper gliPer ilcalcio ultimissime arrivano soprattutto sul fronte mercato in queste ore e non mancano aggiornamenti sull’affare. É lui il nome più in voga in queste settimane, già da prima che la campagna acquisti invernale avesse inizio lo scorso 2 gennaio. Il capitano dellaè stato messo fuori rosa e non ha disputato la Supercoppa Italiana, continuando ad allenarsi da solo.Nel derby contro il Torino del prossimo weekend non dovrebbe essere neppure convocato, sottolineando ancora una volta l’intenzione della società di farlo partire. Non fa più parte del progetto Thiago Motta, ma la dirigenza bianconera non se ne vuole sbarazzare così facilmente.